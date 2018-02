Tunisie: Le départ définitif de Ben Amor confirmé

Victime de problèmes de santé critiques et ayant manifesté sa profonde indignation quant à la nonchalance du club sahélien à son égard,l'ancien buteur étoilé des années 90, Samir Raouen, vient d'être contacté par le président de l'Etoile, Ridha Charfeddine, qui l'a assuré de son entière disposition de prendre en charge ses soins et son suivi médical dans une clinique privée à Sousse. Une initiative fortement louable de la part du premier responsable du club sahélien.

-Gardiens de but : Krir, Jebali et Ramy Gabsi.

La liste africaine verra également l'absence du défenseur central Chiheb Ben Frej qui semble ne plus jouir de la confiance du staff technique et où on parle carrément d'une certaine tension qui caractérise les rapports entre les deux parties.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.