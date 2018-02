Tunisie: Un mémorandum de dialogue stratégique signé

Sur la base de la forte relation financière établie depuis 25 ans et qui a donné lieu au financement de plusieurs projets et programmes, les autorités tunisiennes et l'AFD entendent désormais inscrire leur action dans un partenariat stratégique de long terme dans les domaines économiques et de développement.

Des actions conjointes

Ce partenariat vise à assoir un dialogue transversal et à mettre en œuvre des actions conjointes, notamment dans la réalisation d'études et de diagnostics, de développement d'outils de modélisation, de promotion de travaux de recherches et de publications, d'actions de communication, de formation et autres. L'objectif est de soutenir les politiques publiques de demain pour un développement durable et inclusif de la Tunisie.

L'objectif consiste aussi à animer un cadre commun de réflexions prospectives en Tunisie pour faciliter la préparation de ces politiques publiques.

Ces travaux seront conçus et mis en œuvre conjointement avec des partenaires institutionnels et universitaires tunisiens, et axés sur trois thématiques-clés pour la Tunisie, au regard des défis à relever, pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030.

Au cours des trois prochaines années, les thèmes à aborder sont :

1. La lutte contre les inégalités ;

2. La promotion de la transition énergétique et écologique, afin que la Tunisie s'inscrive dans une trajectoire «bas carbone» propice à un développement économique résiliant au changement climatique à l'horizon 2030 ;

3. La stratégie de développement d'internationalisation des entreprises tunisiennes, privées et publiques, sur le marché africain.

Rayonnement mondial

Partenaire historique de la Tunisie, l'Agence française de développement accompagne le pays dans la réalisation de nombreux projets dans des secteurs-clés, comme l'agriculture, l'eau, les transports urbains ou encore la formation professionnelle.

L'AFD, banque française, publique et solidaire de développement est considérée comme un acteur privilégié dans notre pays. Elle s'engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, émergents et Outre-mer.

Intervenant dans de nombreux secteurs, comme l'énergie, la santé, la biodiversité, l'eau, le numérique et la formation, l'AFD accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable.

Son action s'inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable. Sa présence dans 108 pays, via un réseau de 85 agences, lui donne un rayonnement mondial large.

Elle suit et accompagne aujourd'hui plus de 2.500 projets de développement. En 2016, l'AFD a consacré 9,4 milliards d'euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des pays outre-mer.