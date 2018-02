Tunisie: Le consensus politique pointé du doigt

Bien des Tunisiens pensaient, en sortant des bureaux de vote, qu'ils avaient fait le choix entre différents projets politiques. Or, ils se sont, peu après, rendu compte que ce n'était pas le cas, ils réalisent, de surcroît, mieux aujourd'hui que ce n'est pas non plus le cas.

Reste à dire que ce que vit le pays aujourd'hui ne peut être que le bilan d'un exercice politique puisant à souhait dans l'improvisation et l'égoïsme aux dépens de l'intérêt supérieur de la patrie et de la nation.

Commentant cet état de fait, Sahbi Ben Fraj, député du Bloc Al-Horra (opposition) à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), a affirmé sur son compte Facebook que bon nombre de Tunisiens s'accordaient sur le fait que cet homme octogénaire représentait «un important obstacle au développement et à la modernisation de la politique monétaire, financière et de change dans le pays».

