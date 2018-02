Ile Maurice: Une troisième maison s'effondre à Camp-Manna - La détresse de Jiovani Sobha

«Motion is being resisted and prosecution moves for a hearing.» En cour intermédiaire, ce vendredi 9… Plus »

Il a donc pris femme et enfants - il en a deux, âgés de 3 ans et 7 ans - pour se rendre au centre de refuge. «Mo'nn amen zis mo rice cooker.» La petite famille ne se nourrit que de mine Apollo depuis. «Péna four dan sant-la.»

Le jeune homme raconte que sa famille et lui vivent dans le centre de Tranquebar depuis seize jours. Il a dû quitter sa maison en quatrième vitesse, le 25 janvier. Ce jour-là, des pluies torrentielles s'abattaient sur le pays et la maison de sa mère a cédé. «Minis Roubina Jadoo-Jaunbocus inn vinn tir nou akoz mo lakaz enn tigit plis anba», explique Jiovani Sobha.

