Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - Les dépositions de Ramgoolam ne seront pas produites en Cour... à ce stade

«Motion is being resisted and prosecution moves for a hearing.» En cour intermédiaire, ce vendredi 9 février, le Parquet, représentée par Me Mohana Naidoo, assistée de Mes Michel Ah Sen et Keshri Soochit, a objecté à la motion présentée lors de la précédente audience par les hommes de loi de Navin Ramgoolam.

L'ex-Premier ministre conteste l'admissibilité de trois des cinq dépositions qu'il a faites au Central Criminal Investigation Department (CCID) dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Roches-Noires. Un de ses hommes de loi, Me Gavin Glover, Senior Counsel, a souligné que les limiers du CCID ont posé à Navin Ramgoolam plus de 200 questions après qu'il a écrit ses trois dépositions, faites le 10 mars, 15 mars et 4 juin 2015. Il estime qu'en agissant de la sorte, la police a bafoué les droits constitutionnels de son client.

Toutefois, les magistrats Raj Seebaluck et Razia Jannoo-Jaunbocus ont suspendu cette motion. De ce fait, le procès intenté à Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersand Sooroojebally se poursuivra le 26 février.

Le Parquet sollicitera les témoignages des officers de Mauritius Telecom, Emtel et de ceux qui ont enregistré la version des faits de Dev Jokhoo et Rampersand Sooroojebally. Sera aussi appelé à la barre, l'officier Goinden du CCID. Il devra produire les dépositions de Navin Ramgoolam. Mais Me Gavin Glover compte à nouveau y objecter, d'autant que la motion qu'il a présentée concernant l'admissibilité des dépositions n'a pas été rejetée mais suspendue. Étant donné que le policier ne se trouve pas à Maurice actuellement, son audition se fera à une date ultérieure.