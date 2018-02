Madagascar: Cancer - Les statistiques de plus en plus préoccupantes

Certains individus au sein du pouvoir avaient pris leur rêve pour la réalité et s'étaient… Plus »

Les dernières statistiques enregistrées par le service d'oncologie du CHU-JRA (Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona) - le seul service de ce genre dans la Grande Île - font état d'un taux d'accroissement annuel de 10% pour la Grande Ile en 2008. Les mêmes statistiques d'affirmer que le cancer du col utérin représente environ 25% des cas et que les cancers gynécologiques représentent environ plus de 50% des malades enregistrés. Informations reçues lors de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer au CHU-JRA, hier.

Fatalité, descente aux enfers, quelques mots qui vont directement à l'esprit lorsque l'on parle de cancer. Une maladie qui occupe de plus en plus de terrain à Madagascar, ces derniers temps.

