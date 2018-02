Tunisie: La destination Tunisie a le vent en poupe

Le groupe a remis la destination Tunisie en vente, après l'attentat terroriste sur la plage de Sousse en 2015. Le gouvernement britannique a levé les restrictions sur la destination et a une meilleure opinion au sujet de la sécurité en Tunisie depuis l'année dernière, ce qui signifie que les vacanciers britanniques peuvent maintenant voyager dans la majorité du pays en toute quiétude. Nombreux Britanniques préfèrent passer leurs vacances dans notre pays et le taux de fidélité est important.

Des services haut de gamme

En effet, certains touristes britanniques viennent régulièrement chez nous pour profiter du soleil et des plages mais aussi pour visiter les sites archéologiques et culturels tout en s'approchant de la population dans le but de connaître de plus près notre civilisation et nos us et coutumes en plus de l'art culinaire riche.

Les trois premiers vols ont été commercialisés après leur mise en vente en août dernier. Cet hiver, 10 hôtels dans la station historique de Hammamet et plus récemment à Yasmine Hammamet, le long de la côte nord-est, ainsi que Skanès, ont été proposés aux touristes potentiels.

Le nombre des propriétés disponibles a augmenté à 14 pour la saison, y compris la station balnéaire de Mahdia.

Ce sont des hôtels haut standing qui disposent de toutes les commodités ainsi que des équipements de bien-être les plus récents afin de fournir toutes les conditions de confort et de distraction aux touristes. Les hôtels proposés comprennent aussi trois hôtels «Sentido» de marque Thomas Cook.

La Tunisie renoue ainsi avec les performances dans le secteur touristique après les attentats perpétrés dans notre pays et qui ont fait plusieurs victimes de nationalités étrangères.

La haute saison s'annonce bonne et toutes les précautions ont été prises en vue de garantir un séjour tranquille aux touristes. La sécurité a été renforcée dans toutes les zones touristiques dans le cadre d'un plan mis en place.

Un effort a été également déployé au niveau de la propreté en débarrassant les sites touristiques des ordures ménagères et autres déchets, mais la vigilance doit être toujours de mise pour éviter les nuisances et la pollution qui feraient fuir les touristes.