Madagascar: Musique tropicale - Lola fait sa rentrée au Glacier

Certains individus au sein du pouvoir avaient pris leur rêve pour la réalité et s'étaient… Plus »

Cependant, Madagascar ne sera pas en reste car le groupe enchaînera de suite avec une tournée nationale de deux mois. Cette année, la région Vakinankaratra sera privilégiée. Effectivement, les fans du chanteur habitant de ce côté de la Grande Ile ont toujours souhaité le voir sur scène, et le moment est finalement venu pour Lola de mettre en avant cette région toujours sans perdre de vue son devoir d'artiste, de d'éduquer et de divertir.

Ceci étant, ce soir sera le seul rendez-vous dans la Capitale avant que l'équipe ne parte en tournée en Europe. Comme d'autres chanteurs de gros calibre, Lola ira à la conquête de la diaspora avec cette équipe fraîchement reformée. La tournée est prévue pour le mois de mars pour une durée d'un mois et demi, mais on peut compter sur sa présence durant le week-end de Pâques.

S'il s'est fait discret ces derniers temps, le chanteur et ses complices de scène ont fait un « rebranding » en intégrant des plus jeunes dans l'équipe. « Le but est toujours de donner satisfaction au public et les changements sont inévitables » relate-t-il. « Nous ferons en sorte que le public soit pleinement satisfait car la prochaine rencontre ne se fera pas de sitôt» enchaîne-t-il.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.