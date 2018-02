Madagascar: Portrait - Serge Rakoto, de l'informatique à la photographie !

Il s'est illustré au concours international photo de la Fondation Alliance Française et remporté l'édition 2017. Zoom sur le parcours de ce photographe autodidacte.

Un parcours couronné de succès ! Serge H. Rakotofiringa de son vrai nom débute sa carrière en tant qu'informaticien. Ayant toujours été passionné par la photographie, le lauréat 2017 du concours international de photographie organisé par la Fondation Alliance Française fait ses premiers pas dans le milieu professionnel en tant qu'informaticien. Ce n'est que dans les années 2000 qu'il décide de prendre son courage à deux mains et de se lancer dans la photographie. Autodidacte, il renforce ses capacités et ses techniques grâce à des recherches personnelles et aux conseils de ses amis, des photographes professionnels. Il répond également toujours présent aux formations et ateliers, ici et là. Amoureux de la nature, l'apprenti photographe qu'il était à l'époque immortalise tous ses voyages grâce auxquels il développe sa capacité créative et sa culture photographique. Discret, perfectionniste, il prend soin de chaque photo afin que la qualité et l'exactitude fusionnent avec l'émotion de l'image.

Première expo. En 2010, Serge Rakoto prend le risque de soumettre son travail au regard du grand public à travers une exposition organisée par l'Alliance française d'Antananarivo. Il enchaîne ensuite ce qui allait être le début d'une belle aventure au Café de la Gare. « Nature et Biodiversité » séduit non seulement les amateurs et le grand public mais également la Conservation Internationale qui lui décerne un prix. Ne se focalisant pas sur un genre en particulier, Serge Rakoto s'essaie également au portrait. Cette même année, il expose son « Portrait en noir et blanc » au « Rarihasina » dans le cadre du mois de la photo. En 2011, le photographe commence à sortir du lot. Son talent est remarqué. Ses photos sont sélectionnées pour participer à la « Pyeontaek Photography Exhibition ». En 2012, puis toutes les années suivantes, jusqu'en 2017, il érait toujours présent à cette manifestation internationale.

A succès. Si ses débuts s'annoncent très prometteurs, la suite de sa carrière en tant que photographe sera encore plus brillante. Les années suivantes, Serge multiplie les expositions mais aussi les prix. Il participe entre autres aux évènements de l'Union européenne, de l'IFM, du Craam... et dévoile un travail fourni et recherché sur des thèmes très variés comme la diversité culturelle, le réchauffement climatique ou encore l'art du portrait. Il s'illustre à différents concours et remporte, tout au long de sa carrière, plus d'une dizaine de prix. Le dernier en date : le « 1er Prix au concours International de photographie, sur le thème 'La mode et les codes vestimentaires » organisé par la Fondation Alliance Française.

Palmarès

2017

- 1er Prix au concours International de photographie, sur le thème « La mode et les codes vestimentaires » organisé par la Fondation Alliance Française.

- Top 50 des meilleures photos au dernier tour de sélection, parmi un millier d'œuvres au concours de photographie de cartes postales « Beauté Naturelle de Madagascar » organisé par l'Ambassade des Etats-Unis à Madagascar, l'USAID Madagascar et le Ministère malgache du Tourisme.

- Nominés au coup de cœur des jurys - Thème : « Le portrait traditionnel Malagasy » - Festival SAR'nao

- 1er et représentant de l'Alliance Française d'Antananarivo au concours International de photographie, sur le thème « La mode et les codes vestimentaires » organisé par la Fondation Alliance Française.

2015

- Coup de cœur du public - Festival SAR'nao - Thème : Réchauffement climatique

- 1er et représentant de l'Alliance Française d'Antananarivo au concours International de photographie, sur le thème « Climat, état d'urgence » organisé par la Fondation Alliance Française.

2014

- 1er Prix de la catégorie « Regards sur les énergies renouvelables », thème « Madagascar : Nature et Communautés Uniques » - WWF « Madagascar and Western Indian Ocean ».

- 1er Prix de la catégorie « Regards sur le changement climatique », thème « Madagascar : Nature et Communautés Uniques » - WWF « Madagascar and Western Indian Ocean ».

- 3e Prix de la catégorie « Regards sur la biodiversité sauvage », thème « Madagascar : Nature et Communautés Uniques » - WWF « Madagascar and Western Indian Ocean ».

- Finaliste dans la catégorie professionnelle avec « Mpirahalahy mianala », thème « A deux » - BMOI Amie des Arts.

2013

- 1er Prix de la catégorie « Faune de Madagascar », thème « Regards sur la nature de Madagascar » - 50e anniversaire de WWF Madagascar.

- 2e Prix catégorie « Eau et océan, vies aquatiques », thème « Regards sur la nature de Madagascar - 50e anniversaire de WWF Madagascar.

2011

- Prix spécial « Nature et biodiversité » décerné par Conservation International - SAR'nao.

EXPOSITION

2017

- Exposition collective « Le portrait traditionnel Malagasy » à l'AFT - Festival SAR'nao.

- « The PYEONTAEK PHOTO FAIR - Madagascar Members'Exhibition » en Corée du Sud

2016

- Exposition sur le réchauffement climatique sur l'Avenue de l'Indépendance à Antananarivo

- « The PYEONTAEK PHOTO FAIR - Madagascar Members'Exhibition » en Corée du Sud

2015

- Exposition sur le réchauffement climatique à Toamasina.

- Restitution de la randonnée pratique photo « Aventure photo 3 » à l'Alliance Française d'Antananarivo - Festival SAR'nao.

- L'art du portrait « Face painting - visages colorés » ... à l'ADMC-CRAAM à l'université Ankatso

- Exposition pendant la conférence sur le réchauffement climatique à l'Université d'Antananarivo

- Exposition privée sur le réchauffement climatique au Projet Dinika à Analamahitsy

- Exposition collective dans le cadre du lancement officiel de la sensibilisation sur le réchauffement climatique à Madagascar à IKM à Antsahavola

- Exposition privée sur le réchauffement climatique à la résidence de l'Union européenne à Antananarivo

- #60 solutions face au réchauffement climatique de Yann Arthus Bertrand et les photographes de SAR'nao à l'Institut Français de Madagascar

- « La diversité culturelle vue de derrière l'objectif » à l'Alliance Française d'Antananarivo

2014

- « Les écrits restent » - thème « Sarinao » - IKM Antsahavola - Mois de la photo SAR'nao

- « Landimilahy » - thème « Libre » - « Chill Out Antananarivo » - Mois de la photo SAR'nao

- Restitution de l'atelier « Aventure photo 2 - Volambetoaka » - à l'Alliance Française d'Antananarivo - Mois de la photo SAR'nao.

- « The PYEONTAEK PHOTO FAIR » - « Madagascar Members'Exhibition » en Corée du Sud

- « Mpirahalahy mianala », thème « A deux » - BMOI Amie des Arts au Hall de la Gare Soarano à Antananarivo

- « Mpirahalahy mianala », thème « A deux » - BMOI Amie des Arts à l'Alliance Française d'Antananarivo

- « Regards sur la nature de Madagascar » par WWF à Antananarivo ( « Galerie Hay Kanto », Jardin Andohalo, La Varangue à Antananarivo), Antsiranana et Toliary.

2013

- « The 24th PYEONTAEK photography Exhibition « - « Madagascar Members'Exhibition » en Corée du Sud

2012

- « The 23th PYEONTAEK photography Exhibition » - « Madagascar Members'Exhibition » en Corée du Sud

- « Phone photo » (Photos réalisées avec un téléphone portable) sur l'Avenue de l'indépendance à Analakely - Mois de la photo SAR'nao.