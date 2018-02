Madagascar: Fenoarivo-Alakamisy - Escroquerie, un homme incarcéré pour l'envoi de travailleurs à l'étranger

Certains individus au sein du pouvoir avaient pris leur rêve pour la réalité et s'étaient… Plus »

Son arrestation fait suite aux plaintes déposées par les deux hommes victimes du suspect auprès du commissariat de la Sécurité publique à Analakely. Les plaignants affirment avoir été extorqué chacun de 3,4 millions d'ariary par le présumé escroc. L'affaire remonte à décembre 2017. Pour appâter ses cibles, Pasitera se vante être en mesure d'envoyer des personnes pour travailler à Maurice et aux îles Seychelles, voire dans d'autres pays. On ne sait pas comment il a pu persuader ses deux victimes qui n'avaient aucun soupçon quand il leur a réclamé 3,24 millions d'ariary par personne.

