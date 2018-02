Madagascar: « Acoustic live » - Place à une ambiance romantique à la sauce jazzy !

Place à une ambiance romantique à la sauce jazzy avec Rija Ramanantoanina et Fanja Andriamanantena au CCEsca ce dimanche 11 février.

Ils ont eu plus de trois mois pour se préparer ! Prévu se tenir au mois d'octobre mais reporté à plusieurs reprises à cause de l'épidémie de peste, « Acoustic live » aura enfin lieu ce dimanche. Fanja Andriamanantena et Rija Ramanantoanina sont prêts à éblouir leur public. Ils attendent avec impatience le jour J.

Tout est fin prêt pour les grandes retrouvailles ! Fanja Andriamanantena, Rija Ramanantoanina, ainsi que leurs complices de scène ont hâte de se retrouver sous les feux des projecteurs. Ce projet, « Gasy events » le concocte effectivement depuis des mois. « Les artistes étaient prêts depuis le mois d'octobre. Comme on était obligé de reporter le concert, ils ont eu trois autres mois supplémentaires pour peaufiner l'évènement », explique Liva Ramanandratosoa, numéro un de la boîte de production. Le répertoire, pour les retrouvailles de ces amis de longue date, sera en grande partie composé de chansons d'amour. « Rija et Fanja excellent dans ce domaine.

Ils maîtrisent à la perfection l'art de faire chavirer le cœur des mélomanes, non seulement par les paroles de leurs chansons mais également et surtout par des mélodies et des arrangements étudiés ». Le 11 février, c'est ce savoir-faire qu'ils vont apporter sur scène. « On prend déjà tellement de plaisir à apprécier les morceaux de Fanja sur un disque. Sur scène, imaginez ce que ça va donner.

En tout cas, je peux vous dire que ça va être mémorable. Il ne faut surtout pas le rater », souligne Rija. Bien qu'elle ait toujours le trac de se retrouver devant un public, même après 50 ans de scène, Fanja Andriamanantena, elle aussi, attend avec impatience de se retrouver à nouveau avec ses inconditionnels. Surtout que cette fois, elle va partager la scène avec ce chanteur pour qui elle a eu un vrai coup de cœur dans les années 80. « Acoustic live », à ne rater sous aucun prétexte au CCEsca, ce dimanche 11 février.