Madagascar: Andranofeno Sud - Un programme d'électrification rurale Mjiro

Les familles de migrants dans la communauté villageoise d'Andranofeno Sud dans le district d'Ankazobe ont bénéficié d'un programme d'électrification Mjiro.

C'est un service innovant rendant l'énergie solaire accessible au grand nombre à l'aide du mobile et grâce à la grande flexibilité du paiement Orange Money. Le kit Mjiro comprend un panneau solaire, une batterie, trois ampoules Led, un chargeur multiprises, un poste Radio MP3 disposant d'un port USB et d'une lampe torche. Un deuxième kit plus puissant est disponible incluant un poste téléviseur. « C'est le fruit du partenariat public-privé avec Orange Madagascar », a annoncé le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, lors de son lancement officiel hier.

Etendu. « Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique. Cela traduit la volonté politique de l'Etat de faire avancer l'électrification rurale, par la valorisation et l'exploitation des sources d'énergie renouvelable dont le solaire à Andranofeno Sud en vue de répondre aux besoins de la population et de contribuer au développement du pays», a-t-il poursuivi. Ce programme d'électrification rurale Mjiro va être étendu dans plusieurs régions, avec un coût très accessible, car c'est l'esprit même du PPP. Pour les familles bénéficiaires d'Andanofeno Sud, l'accès à Mjiro sera entièrement gratuit pendant deux ans. La première année étant prise en charge par Orange Madagascar, tandis que la seconde le sera avec les partenaires de l'État. Pour les établissements d'enseignement publics, le centre de santé et les bâtiments de services publics locaux, l'accès à Mjiro sera gratuit.

Solidaires. « La volonté et le travail déployés par la population d'Andranofeno Sud sont louables, et méritent un appui conséquent de la part du Gouvernement Elle bénéficiera d'autres projets structurants à l'avenir. La Politique Générale de l'État en matière de développement rural, qui est inscrit dans la Vision Fisandratana 2030, contribue à une véritable croissance économique au bénéfice de la majorité de la population. J'appelle toutes les forces vives du pays à se donner la main, s'unir et à être solidaires autour de cet objectif commun. Le Vohitra Iombonana d'Andranofeno Sud constitue un exemple éloquent en la matière », a conclu le Chef de l'Etat.