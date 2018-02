Madagascar: Pêche thonière côtière - Premier plan d'action régional pour le Sud-ouest de l'Océan Indien

Pour la première fois, un plan régional sur la pêche thonière côtière intégrant les sept pays riverains du Sud-ouest de l'Océan Indien (Union des Comores, France/La Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice, Seychelles et Tanzanie) a été présenté au terme de la réunion qui s'est tenue à Maurice du 5 au 7 février dernier.

Il s'agit d'un plan élaboré sur la base d'un diagnostic approfondi du secteur par le programme « SmartFish » de la Commission de l'Océan Indien (COI). « Ce plan a pour ambition de faire naître l'esprit d'entrepreneuriat au sein des communautés de pêcheurs de ces pays », explique Sunil Sweenarain, coordinateur du programme « SmartFish ». Et lui d'ajouter qu'« il est temps que la région se dote d'un outil régional économiquement ambitieux pour cette ressource migratoire. Cela permettra d'amplifier la part du secteur de la pêche artisanale dans les économies nationales et régionales ».

Quatre axes. Le plan d'action englobe quatre axes principaux : la modernisation et l'innovation technique qui intègrent les points cruciaux comme la sécurité en mer, la profitabilité de la pêche, l'amélioration de la qualité du produit ; le développement du produit et le marketing qui touchent les aspects phytosanitaires et hygiéniques du poisson, ainsi que l'accès au marché ; la gestion et la gouvernance de la pêche thonière côtière qui incluent l'amélioration de la collecte de données, le renforcement des institutions scientifiques ; et enfin, les mécanismes de financement innovant, englobant l'amélioration des compétences commerciales et entrepreneuriales dans le secteur de la pêche thonière côtière ainsi que la mobilisation de fonds au bénéfice des pêcheurs artisanaux.

« Cet objectif de faire du pêcheur un businessman correspond aux aspirations de la Fédération des pêcheurs artisans de l'Océan Indien », souligne Hervé Raherimiamina, vice-président de cette fédération.

Pour rappel, la capture annuelle de la pêche thonière côtière des cinq Etats membres de la COI est répartie comme suit : Union des Comores (16.000t) avec 1.670 pirogues ; La Réunion (2.870t) avec 180 pêcheurs ; Madagascar (52.000t) avec près de 100.000 pêcheurs ; Maurice (250t) avec 300 pêcheurs ; Seychelles (3.530t) avec 30 bateaux semi-industriels.