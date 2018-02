Congo-Brazzaville/Algérie: CAF Ligue des Champions - Le MC Alger s'attend un match compliqué à Brazzaville

Le Mouloudia d'Alger fera son entrée en Ligue des champions d'Afrique ce dimanche, face à l'AS Otho du Congo Brazzaville en tour préliminaire.

Après un autre mauvais résultat en championnat, les Vert et Rouge n'ont qu'une idée en tête, revenir avec un bon résultat de leur déplacement au Congo-Brazzaville.

Le MC Alger, 4ème du championnat, va enchaîner sa troisième compétition cette saison, si les verts et rouges sont aussi qualifiés pour les quarts de finale de coupe d'Algérie, les coéquipiers de Faouzi Chaouchi sont en train d'être distancés en championnat après leur dernière défaite face l'O Médéa.

Les hommes de Casoni iront défier le leader du championnat congolais AS Otoho d'Oyo, dimanche en match aller du premier tour préliminaire de la CAF Ligue des Champions.

« Quand on ne connaît pas l'adversaire, il n'y a pas de favoris. En Champion's League, il faut respecter l'adversaire et ensuite il faut mettre tous les moyens afin d'essayer de se qualifier.

En tout cas, ce sera à nous de faire le maximum afin d'y arriver, » a confié Bernard Casoni, l'entraineur du MC Alger, dans des propos relayés par competition.dz.

Le technicien français a ensuite déclaré : « On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre ; on sait que ce sera un match compliqué, mais pour le moment, on ne peut rien dire, on va découvrir le Congo. » Il a ensuite ajouté : «

De toute façon, on n'a pas le choix, on va découvrir le pays, les conditions du match. Il y a une différence de température sans oublier le terrain. Je pense qu'on est bons, on est sur la continuité. Même s'il y a eu un petit coup d'arrêt à Médéa, on est dans une bonne dynamique.»

Concernant l'adversaire, Bernard Casoni dira : « Je vais avoir des renseignements sur notre adversaire. On n'a pas eu beaucoup d'images de cette équipe du Congo.

On sait qu'ils ont cinq ou six internationaux et si c'est le cas, c'est qu'ils ont de la qualité. Ils ont repris leur championnat il n'y a pas longtemps, donc ils ont fini leur préparation. Je pense qu'ils sont à cent pour cent ; ce sera alors à nous d'être en très bonne forme aussi.»

Rappelons que le Mouloudia d'Alger éliminé en septembre dernier en 1/4 de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF par le Club Africain n'a plus participé à la Ligue des Champions depuis 2011 où il avait échoué à se qualifier aux 1/2 finales après être tombé dans un groupe relevé avec le Ahly, l'ES Tunis et le Wydad Casablanca.