Guinée: Me Salif Kebé, président de la CENI - « Pour le moment, aucun procès-verbal n'est annulé »

Pourtant, on s'est beaucoup battu pour que ces élections se passent dans la transparence. J'invite tous guinéens au calme et d'attendre les résultats qui seront publiés bientôt. Avant tout nous sommes guinéens », a-t-il lancé.

Me Kébé a profité de l'occasion pour donner son avis sur les violences post électorale. Selon lui, cela ne devrait pas y avoir lieu. « C'est vraiment regrettable de constater que des jeunes innocent meurent à cause de ces élections.

« Mais je pense bien que ce sont les représentants des partis politiques qui se trouvent dans les bureaux de centralisation qui font l'amalgame entre annulation et non réception d'un procès-verbal. Sinon pour le moment, aucun procès-verbal n'est annulé en ce sens que seule, la CENI est habilitée à le faire », a-t-il éclairé.

