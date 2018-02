Guinée: Siguiri - Des frustrations au sein du RPG arc-en-ciel après la publication des résultats

L'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Le RPG qui s'attendait avoir au moins les 41 conseillers au cours de ces élections communales, n'a eu que 20 , même pas la majorité absolue, cette réalité a causé une frustration totale au siège du parti ce lendemain de la proclamation des résultats Chez El hadj Tidjane Troré le Ministre d'Etat à la présidence.

Ce jeudi matin, 08 février 2018, la majeure partie des cadres du RPG se sont regroupés au siège pour discuter sur le sujet qui est à la une du jour " comment atteindre la majorité absolue et pourquoi cela n'a pas pu être fait"

Certains militants et responsables des comités de base se disaient à côté : <<qu'à Siguiri le RPG n'a que des militants et non des responsables, comment devant tous ces Directeurs, tous ces Ministres et hauts cadres du parti, le RPG n'a pas pu avoir au moins la majorité absolue ? Et surtout devant un parti qui vient de naître " parti independant>>

En ce moment, la course à la recherche des alliés est entamée entre le RPG et le parti independant SIMA qui a eu 13 conseillers sur les 41 à pourvoir et le RPG a 20.

Donc il lui faut avoir 21 au moins pour que son pouvoir soit bien enraciné à la mairie dans les temps à venir.