Sénégal: Prix à la consommation - L'indice en recul de 1,1% en janvier 2018

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de janvier 2017 a reculé de 1,1%, en raison principalement de la baisse des prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées», des services de «santé» et des «boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants».

En variation annuelle, ajoute la même source, les prix à la consommation se sont relevés de 1,8%. Les prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» ont chuté de 3,2% en rythme mensuel, sous l'effet principalement de la diminution de ceux des légumes frais en fruits ou racines (-15,9%), des tubercules et plantains (-10,9%), des légumes frais en feuilles (-7,3%), des poissons frais (-15,5%), et des agrumes (-5,1%).

L'offre plus abondante en légumes, poissons et fruits explique l'évolution des prix des produits alimentaires. Toutefois, cette tendance à la baisse est amoindrie par le renchérissement des légumes secs et oléagineux (+7,3%), des farines, semoules et gruaux (+5,9%), des céréales non transformées (+2,6%), du sucre (+1,1%), et de l'huile (+0,8%).

En variation annuelle, les prix de la fonction se sont accrus de 5,7%. Les prix des services de « santé » se sont repliés de 0,3%, à la suite de la baisse des prix des médicaments traditionnels (-3,3%) et des appareils et matériels thérapeutiques (-1,0%).

En variation annuelle, ils sont demeurés quasi stables. En janvier 2017, les prix des «boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants» ont reculé de 0,2%, sous l'effet de la contraction de ceux du vin et boissons fermentées (-1,5%), de la bière (-0,7%), et dans une moindre mesure, des tabacs et stupéfiants (-0,1%).

En variation annuelle, ils se sont réduits de 0,3%. Le repli des prix des appareils de réception, enregistrement et reproduction (-0,7%) est à l'origine de celui des prix des biens et services de «loisirs et culture» (-0,1%). En variation annuelle, ils sont restés quasi stables.