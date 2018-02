Mauritanie: Dakar et Nouakchott signent un accord pour l'exploitation du champ gazier "Grand Tortue/Ahmeyim"

Le Sénégal et la République islamique de Mauritanie ont signé, vendredi matin à Nouakchott, un accord de coopération inter-gouvernemental pour le développement et l'exploitation du champ gazier "Grand Tortue/Ahmeyim", a constaté l'APS.

Cet accord a été paraphé par le ministre sénégalais du Pétrole et des Energies, Mansour Elimane Kane, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Abdelvetah, sous la supervision du Chef de l'Etat Macky Sall et de son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz.

Ces dernières années, d'importantes découvertes de gaz ont été faites à la frontière entre les deux pays, dont celle concernant le champ gazier "Grand Tortue/Ahmeyim", mis à jour en janvier 2016 et considéré comme "le plus important gisement" en Afrique de l'Ouest, avec des réserves estimées à 450 milliards de m3. Ce gisement est à cheval sur la frontière sénégalo-mauritanienne.

Un peu plutôt dans la matinée, le président Macky Sall a eu au palais présidentiel, à Nouakchot, un entretien un entretien en tête-à-tête avec son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz.

Cette rencontre a été élargie aux membres des délégations. Une importante délégation ministérielle accompagne le président Macky Sall.

Les discussions ont porté sur les moyens de " renforcer les relations existantes entre la Mauritanie et le Sénégal, ainsi que sur les développements sur la scène régionale et internationale et les questions d'intérêt commun".