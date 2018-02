Un violent affrontement qui a opposé des douaniers sénégalais à des pèlerins bissau-guinéens a fait deux morts. Tout s'est passé vers 10H au poste des Douanes de Nianao, situé à 4 km de la frontière.

Un véhicule de passagers, essentiellement des pèlerins Bissau-guinéens en partance pour Médinatoul Houda à la ziarrra de Thierno Amadou Balndé, ont voulu refusé un contrôle des soldats de l'économie. Certains passagers descendants du véhicule ont reçu des balles venant, selon les témoins, de tirs de somations. Malheureusement, un homme âgé d'environ 50 ans du nom de Tidiane Baldé, de Saré Samba Dioguel en Guinée-Bissau est atteint mortellement, laissant derrière lui trois épouses et de nombreux enfant. Deux autres personnes sont blessées.

La tension est montée, mais les autorités des deux pays, sous l'égide du préfet de Vélingara, les élus et la partie Bissau-guinéenne, le préfet de Pirada, ont pris les choses en mains et sont parvenues a circonscrire l'incident et faire baisser la tension en promettant une enquête sérieuse. Le corps sans vie de la victime a été emmené, pour autopsie, à Tambacounda avant de le rendre à ces parents.

La 33e édition de la ziarra annuelle de Thierno Ahmadou Saïdou Balndé de Madinatoul Houda (Madina Gounass) se tient les jeudi 8 et vendredi 9 février. Cette cérémonie religieuse accueille des fidèles musulmans de toutes les régions du Sénégal, mais aussi et surtout des deux Guinée (Bissau et Conakry) et de la Gambie.