Sénégal: Menaces de mort, injures publiques - El Hadj Diouf arrêté puis libéré

Toutefois, un enregistrement à travers lequel on entend une voix attribuée à l'ancien footballeur proférant des menaces mais aussi où il dit qu'une «plainte contre sa personne n'aboutirait pas à grand-chose», a fait le tour de la toile hier. Le site Senego a ainsi rapporté les propos de El Hadj Diouf à sa sortie de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Colobane où il déclare : « On ne touche pas à un héros national, je vous emmerde, faites tout ce que vous voulez... »

Selon nos informations, tout est parti d'un «véhicule 8X8 prêté à Valéry, la femme de El Hadj Diouf. Entre temps, le propriétaire a eu un pressant besoin de récupérer sa bagnole. Diouf saisissant la balle au rebond a rabroué ce dernier qui, dit-il, a osé téléphoner à sa femme pour un problème de véhicule. Et il s'en est suivi des propos aigre-doux ayant occasionné l'audition et l'arrestation du Double ballon africain».

Selon certains sites, l'ancien footballeur serait arrêté pour menaces de mort contre Souleymane Tall qui serait un frère à la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Aminata Tall. Souleymane Tall a ainsi porté plainte contre El Hadj Diouf pour menaces de mort et injures publiques.

