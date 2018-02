Ile Maurice: Barrage à Rivière-des-Anguilles - L'étude détaillée complétée en janvier 2019

communiqué de presse

Les travaux relatifs à la construction du barrage de Rivière des Anguilles en vue de remédier au manque d'eau dans les régions sud, sud-est et sud-ouest sont en bonne voie. En effet, le ministère de l'Energie et des Services publiques a alloué en octobre 2017 le contrat pour l'étude détaillée et la supervision de la construction du barrage à la firme italienne Studio Pietrangeli.

La première phase, dont l'étude détaillée, sera complétée en janvier 2019. Elle comprend la révision du design mené pendant le stage de faisabilité et une investigation géologique/géotechnique additionnelle. Il est prévu que le contrat pour la construction du barrage soit alloué en 2019 et les travaux devraient être complétés en 2022.

Une étude de faisabilité avait été lancée en 2007 pour l'élaboration d'un plan visant à assurer l'approvisionnement de l'eau potable à la population et pour les besoins de l'irrigation jusqu'en 2050. La construction d'un barrage d'enrochement avait été recommandée. La capacité de stockage sera de 14 millions de mètres cubes. Grâce à cette nouvelle infrastructure, la production d'eau potable passera de 78 000 mètres cubes par jour à 128 000 mètres cubes par jour.

Le système actuel d'approvisionnement en eau dans le sud de Maurice a atteint les limites de sa capacité et, pendant les périodes sèches, il n'est pas en mesure de satisfaire la demande actuelle en eau potable et en eau d'irrigation. A présent, les prélèvements d'eau des rivières et les eaux souterraines assurent l'approvisionnement en eau, car il n'y a pas de réservoir de retenue qui alimente la zone pour assurer la sécurité de l'approvisionnement. Il est également nécessaire de satisfaire la demande accrue en eau pour le secteur du tourisme et de l'irrigation dans la partie sud du pays et dans le district de Rivière Noire.