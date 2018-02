Mauritanie: La pêche et le gaz au cœur de la visite du président sénégalais

Que ce soit sur les licences de pêche, ou sur le travail des pêcheurs sénégalais à bord des pirogues mauritaniennes, Mauritaniens et Sénégalais n'ont pour l'instant pas réussi à accorder leur violon. Les discussions se poursuivent, mais rien ne permet de dire que la visite se terminera avec un accord. Dans les coulisses de la présidence mauritanienne, on assure que des directives fermes ont été données aux départements ministériels concernés pour qu'une solution soit rapidement trouvée. Il y a urgence, c'est ce qu'avaient rappelé, il y a deux semaines, les autorités sénégalaises.

L'autre sujet crucial pour l'économie des deux pays, c'est celui de la pêche. Et c'est d'ailleurs cette question qui a motivé cette visite de travail du président Macky Sall après la mort d'un pêcheur de Saint-Louis, tué par les garde-côtes mauritaniens il y a deux semaines. Ce pêcheur s'était aventuré de l'autre côté de la frontière, comme tant d'autres, alors qu'il n'y a plus aucun cadre légal depuis deux ans.

Après les accolades à l'aéroport ce jeudi soir, place aux gros dossiers entre le Sénégal et la Mauritanie. Le président Macky Sall est à Nouakchott pour une visite de travail chez son voisin. Au menu des discussions, la question de la pêche, avec le renouvellement des accords caducs depuis deux ans, et le projet d'exploitation de gaz à la frontière.

