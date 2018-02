Cote d'Ivoire: Saint Valentin/Gala "Cœur-à-cœur" - Bétika en chœur avec Lunik et Bailly Spinto

La fête des amoureux, pour sa 6e édition version Bestway, réunira un plateau artistique de rêve le 14 février 2018, à l'Espace Nennya, sous le prisme du glamour.

Sur une même scène, celle de l'Espace Nennya d'Abidjan-Cocody Les deux-Plateaux 7e Tranche, le 14 février, en soirée, les quelque 300 convives se verront offrir en cadeau pour la Saint Valentin, une crème d'artistes-chanteurs et humoristes. L'information a été livrée, au cours d'un déjeuner, le jeudi dernier par l'organisatrice, en présence des artistes et partenaires.

En effet, pour la 6e édition du gala « Cœur-à-cœur » organisée par la structure Bestway d'Annick Amon Bella, la sulfureuse Bétika, le poétique Lunik et le crooner Bailly Spinto, déclameront leurs vocalises pour un hymne à l'amour. Le tout dans une ambiance intimiste teintée de glamour, strass et paillettes. Car, un dress-code est recommandé aux amoureux: costard chic, smoking de préférence, assorti de nœud papillon pour les hommes. Et robe de soirée pour les dames.

La flamme brillera encore plus avec le dîner aux chandelles meublé par un défilé de mode. Mais aussi avec la parenthèse enjouée de l'instant rire et bonne humeur qui sera l'affaire des humoristes chevronnés Ramatoulaye et Joël.

En prime, Annick Amon Bella, dans la pure tradition du gala « Cœur-à-cœur », fera parler les cœurs des humanistes par son volet caritatif. Qui, cette année, entend soutenir les enfants en difficulté et les familles démunies de Lakota dans la région du Lôh-Djiboua. Et ce, par le biais d'une tombola qui fera, tout aussi, gagner de nombreux lots aux joyeux tourtereaux d'une soirée qui s'annonce inoubliable.