Cote d'Ivoire: Nouvel an chinois - Bonne année du Chien à tous !

"Merci pour votre présence à la célébration du nouvel an chinois 2018, organisée par l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Dans quelques jours, nous accueillerons avec bonheur, la fête traditionnelle du nouvel an chinois 2018, l'année du Chien. Au nom de l'ambassade de Chine, je tiens à adresser mes voeux les plus sincères à toute la communauté chinoise, ainsi qu'à tous les amis ivoiriens et non ivoiriens ici présents. Dans la culture chinoise, le chien est le symbole de la fidélité et du dévouement. Bonne année du Chien à tous !". C'est en ces termes que SEM Tang Weibin, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, a ouvert le 7 février, aussi bien à la salle

Christian Lattier (qui accueillait le volet réception et diner), qu'à la salle François-Lougah/ Ernesto Djédjé du palais de la culture de Treichville qui a abrité par la suite la dimension purement artistique de la rencontre.

S'appuyant sur la vision symbolique de l'année 2018, consacrant dans le même temps le 35e anniversaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine, le diplomate a fait savoir la volonté des deux pays de « travailler conjointement à renforcer la coordination stratégique, approfondir la coopération pragmatique, développer les échanges culturels et humains, afin de promouvoir le développement durable et sain des relations entre les deux pays, à un niveau plus élevé ».

Il n'a pas manqué d'attirer l'attention des personnalités présentes sur les réalisations de la Chine en Côte d'Ivoire et annoncer les perspectives, avant de former des voeux réalistes : « L'année 2018 sera une année pleine de vitalité et d'espoir. Je souhaite la prospérité à nos deux pays et beaucoup de bonheur aux peuples chinois et ivoiriens ».

Notons que le 16 février marque le début de l'an chinois 2018. Et à partir de cette date, les populations profiteront toutes d'une année qui alliera honnêteté et pragmatisme. A ce niveau, l'horoscope chinois est plus précis : 2018, année du Chien de terre ! Et les férus de la mode seront servis.