Cote d'Ivoire: Bouaké - Un marché d'un coût de 2,100 milliards de Fcfa bientôt au quartier Air France

La directrice générale de Satellite 100 non seulement s'est réjouie de la confiance placée en sa structure mais aussi rassure que « d'ici la fin du mois, les travaux commenceront et que les délais seront respectés ».

Ce marché dont le coût est estimé à 2,100 milliards de Fcfa, sera réalisé en 15 mois et sera financé par l'entreprise partenaire avec l'appui de la mairie, sous le modèle Build operate and transfert (Bot). C'est-à-dire que le partenaire construit, gère et transfère à la limite de la convention. C'est la précision faite par Nicolas Djibo soulignant que le Bot dudit accord est d'une durée de 10 ans.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.