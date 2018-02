Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Coupe de France)

Avant cette ultime rencontre des 8e de finale, la Fédération française de football avait procédé au tirage au sort des quarts de finale. Ainsi Caen (Brice Samba et Durel Avounou) hérite de Lyon et Marseille (Christian Madédé) ira chez son grand rival parisien. Deux rencontres programmées les 27 février à 20h45.

Grenoble et Fernand Mayembo quittent la compétition au stade des huitièmes de finale. Jeudi soir, ils recevaient Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1. Devant leur public du Stade des Alpes, les Isérois ont dominé, sans concrétiser leurs nombreuses occasions. Et s'ils peuvent regretter l'annulation du but de Socota (48e) pour un hors-jeu plus que discutable. Aligné dans l'axe de la défense à quatre de Grenoble, Fernand Mayembo a rarement été pris à défaut, avec une bonne présence dans sa surface (28e, 62e et 67e).

