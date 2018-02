Mali: Centrales hybrides photovoltaïques-diesel - La Banque mondiale met sur la table 2 milliards FCFCA

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, souligne le communiqué du conseil des ministres, le gouvernement malien a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service de centrales hybrides photovoltaïques-diesel dans trois localités en République du Mali : Diondiori, Diafarabé et Kokry.

Le marché, d'un montant de 2 milliards 452 millions 19 mille 214 francs CFA toutes taxes comprises et un délai d'exécution de 49 semaines, est conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et le Groupement SAGEMCOM Energy et SAGEMCOM-MALI.

L'exécution du marché s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Systèmes Hybrides d'Electrification Rurale. Elle permettra d'améliorer l'accès des populations rurales et péri urbaines défavorisées à des services énergétiques de base. Le financement du marché est assuré par la Banque Mondiale.