Mali: Centrale électrique thermique de 100W - La BID accorde 3 milliards au Mali

Sa réalisation permettra également de réduire les subventions au secteur de l'électricité et de diminuer le coût global de l'approvisionnement en électricité et les tarifs pratiqués.

Hier en conseil des ministres, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le gouvernement malien a adopté des projets de texte portant ratification de l'Accord-cadre de financement par vente à tempérament et l'Accord de crédit-bail, signés à Washington, le 10 octobre 2017, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Islamique de Développement, en vue du financement du projet de construction de la Centrale électrique thermique de 100 Mégawatt à Sirakoro.

