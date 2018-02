Mali: Banque - La BICIM inaugure son agence prestige au rez-de-chaussée de son siège

Diffusion de vidéo à caractère pornographique, pédophilie et deux affaires de viols… Plus »

En tout cas, le ministre du développement industriel a souligné l'engagement sans faille des autorités maliennes à soutenir d'une part le secteur privé dans son ensemble, d'autre part, à accompagner les institutions financières à accorder plus de financement aux promoteurs et investisseurs.

Cette cérémonie a été l'occasion pour le Directeur général de la BICIM, Samir Mezine, de souligner que la banque a connu en 2017, une transformation. En effet, afin de faire face aux nouveaux réglementations et à un marché en constante mutation, il a fallu à la banque de repenser son positionnement au Mali. Aujourd'hui, dit-il, la banque a finalisé ce changement et offre un service bancaire plus riche. Cela sur la base d'un business model porté sur un haut de gamme.

C'est le ministre du Développement industriel, Mohamed Ag Ibrahim Ali, représentant son homologue de l'Economie et des finances, qui a procédé, le jeudi 8 février, à l'inauguration de l'Agence prestige de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie (BICIM).

