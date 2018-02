Sénégal: Deuxième édition du Festival de l'Inde au pays - La danse indienne à l'honneur à Sorano

Le Bharata natyam est un mélange de danse classique et d'art martial. De belles sonorités alliant musique, poésie et littérature accompagnent les danseuses. Grâce à la souplesse de leur corps, ces dernières ont assuré un beau spectacle avant de céder la place à un autre groupe qui devait mettre en exergue une autre danse indienne : le Pitambara. Ici, les chorégraphes font des rotations sur scène, plient les poignets de leurs mains, les replient, puis utilisent leurs pieds. Les danseuses commencent lentement leur rythme tout en l'accélérant au fur et à mesure que la musique avance. Les quatre danseuses seront succédées sur scène par d'autres.

