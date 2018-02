Afrique: Festival sur le Niger

Depuis quatre ans, nous nous faisons le plaisir de partager avec vous l'ambiance de l'un des évènements culturels majeurs du continent. Majeur par la force de son projet, la vision de son directeur et sa capacité à fédérer les énergies autour de sa personne.

Cette année encore, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous y étions. À Ségou, le festival sur le Niger est monté d'un cran. L'engouement du public était porté par le retour du magistral plateau-flottant sur lequel a joué l'ensemble des artistes invités. On notera que la force de cet évènement est sans nul doute la synergie portée par la sincérité culturelle et humaine autour de ce projet. C'est sans doute l'un des évènements exemplaires d'Afrique francophone. Un modèle d'organisation et de vision que nombre d'évènements gagneraient à suivre.

Il y a évidemment, à la tête de cette grande réalisation arrivée aujourd'hui à sa 14e édition, un visionnaire, Mamou Daffe. Une de ces rares personnalités culturelles africaines francophones, qui défend avec engagement, pugnacité et sincérité l'Afrique culturelle. Chose rare par les temps qui courent où le profit personnel est souvent privilégié. Et où certains, peu qualifiés, dénués de toute passion et vision, font de la culture un business personnel au grand dam du développement tant voulu des industries culturelles sur le continent.

Assurément, le festival sur le Niger a encore de beaux jours devant lui. Si des contraintes organisationnelles ne manquent jamais dans toute initiative humaine, il est cependant important de souligner que ce projet a réussi là où quelques-uns ont du mal à faire de vieux os.