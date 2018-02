Mauritanie: Signature d'une convention de coopération entre notre pays et le Sénégal

Il a été procédé, ce vendredi au palais présidentiel à Nouakchott et en présence des deux dirigeants des pays, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et Monsieur Macky Sall, à la signature d'une convention de coopération bilatérale entre notre pays et le Sénégal, pour le développement et l'exploitation conjointe du champ Grand Tortue/Ahmeyim.

Ce champ est situé dans l'océan Atlantique, à la frontière commune des deux pays voisins.

L'accord a été signé, côté mauritanien, par le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, M. Mohamed Abdel Fetah, et du côté sénégalais, M. Mansour Elimane Kane. Ministre du Pétrole et des énergies.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des ministres de pêche et de l'économie maritime, de l'environnement et du développement durable, de l'élevage, de la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires Magrébines et africaines et des mauritaniens à l'étranger, du directeur de cabinet du Président de la République, des conseillers et des chargés de mission à la présidence de la République ainsi que la délégation d'accompagnement du président sénégalais.