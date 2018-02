Sénégal: Pnud - Abdoulaye Mar Dièye à la tête du Bureau chargé des politiques mondiales

A compter du 1er mars 2018, notre compatriote Abdoulaye Mar Dièye occupera le poste Sous-secrétaire général chargé du Bureau des politiques et de l'appui aux programmes du PNUD.

L'annonce a été faite, mercredi, par Achim Steiner, l'administrateur du Programme des Nations unies pour le développement. « La nomination de Mar intervient à un moment décisif pour le PNUD alors que nous nous efforçons de fournir toujours plus efficacement à nos partenaires et aux pays en développement des conseils stratégiques adaptés en vue de les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable », a déclaré Achim Steiner. « Mar apporte à ce poste des décennies d'expérience en matière de politique de développement ainsi qu'une connaissance approfondie du PNUD, qui devrait servir l'organisation dans son évolution pour répondre aux exigences d'un monde dynamique en perpétuelle mutation », a ajouté l'administrateur du Programme des Nations unies pour le développement.

Abdoulaye Mar Dièye a assumé diverses responsabilités de haut niveau au sein du PNUD notamment en tant qu'administrateur adjoint et directeur du bureau régional du PNUD pour l'Afrique après avoir été tour à tour chef de cabinet et directeur du bureau exécutif. Avant de rejoindre le système des Nations unies, M. Dièye avait occupé plusieurs postes dans la fonction publique sénégalaise dont celui de chef de la Division planification générale (1976-1982) puis d'Inspecteur général (1982-1984) au ministère du Plan et de la Coopération.

Le nouveau Sous-secrétaire général chargé du Bureau des politiques et de l'appui aux programmes du PNUD est diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE-CESD) de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de Paris. Ingénieur statisticien économiste spécialisé en mathématiques avancées, il est également titulaire d'une maîtrise en études du développement obtenue à l'Institut des études sociales de La Haye aux Pays-Bas.