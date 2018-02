Sénégal: Disparition de pêcheurs en haute mer - Oumar Guèye a présenté les condoléances du chef de l'Etat

Dix-neuf (19) pêcheurs originaires de Cayar, de Fass Boye, Mbour et de Joal ont récemment disparu en haute mer. Le ministre de la Pêche Oumar Guèye s'est rendu, mercredi, dans ces localités pour présenter les condoléances du chef de l'Etat et de la nation sénégalaise aux familles des disparus et aux acteurs de la pêche.

Perdre un proche est toujours douloureux. Ne pas retrouver son corps englouti en pleine mer est tout aussi insoutenable. Il faut s'armer de la foi pour surmonter l'épreuve. Ces derniers temps, le secteur de la pêche de la région de Thiès a subi un coup dur avec la disparition de 19 pêcheurs au large des côtes et seul un corps a été retrouvé.

Ils étaient originaires de Cayar, de Fass Boye, de Mbour et de Joal avec respectivement dix, quatre, trois et deux victimes. Dans un élan de solidarité et de sympathie, le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime Oumar Guèye s'est rendu dans ces localités pour présenter les condoléances du chef de l'Etat et de la nation sénégalaise aux familles des disparus et aux acteurs de la pêche. L'objectif est de leur apporter le réconfort et tout le soutien du chef de l'Etat et de la nation en ces moments difficiles. A toutes les étapes de cette tournée régionale, la tristesse se lisait sur les visages des familles et des proches des victimes. Mais le déplacement d'Oumar Guèye, accompagné d'une forte délégation composée de son cabinet, de l'administration territoriale, des élus, des autorités religieuses et coutumières, a eu le mérite d'apaiser leur souffrance, leurs soucis et leurs inquiétudes.

Le ministre a su, au cours de ces entretiens avec les familles éplorées, trouver des mots justes pour remonter leur moral mais aussi leur faire savoir que le chef de l'Etat et son gouvernement sont à leurs côtés. De Cayar à Joal en passant par Fass Boye et Mbour, les familles éplorées, les autorités locales, religieuses et coutumières et les acteurs de la pêche notamment les coordonnateurs des conseils locaux de pêche artisanale (Clpa) ont apprécié le geste du chef de l'Etat à travers son ministre de la Pêche. Ils ont tous magnifié cet acte de haute portée symbolique et sociale qui va leur droit au cœur.