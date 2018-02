Congo-Brazzaville: Innovation - Tesla lance la fabrication de tuiles solaires

L'initiative du constructeur automobile vise l'autosuffisance électrique grâce aux tuiles solaires pour les particuliers.

Si les panneaux solaires photovoltaïques pour les logements des particuliers se sont démocratisés, ils n'assurent pas encore l'autosuffisance électrique et leur installation n'est pas toujours très discrète. Tesla croit cependant en l'autonomie énergétique sur route ou chez soi.

Les installations photovoltaïques se diversifient : après les tuiles transparentes de Soltech présentées en 2014, c'est le constructeur automobile de voitures électriques sportives et de luxe, Tesla, qui se diversifie en proposant depuis peu des tuiles solaires photovoltaïques qui ressemblent à s'y méprendre à des tuiles classiques. Mais en mieux: elles produisent de l'électricité qui contribue à l'autoconsommation d'origine photovoltaïque et sont nettement plus résistantes...

L'énergie solaire, une ressource renouvelable intarissable

Près d'un an après la signature de l'accord de Paris lors de la COP 21, toutes les initiatives sont bonnes à prendre pour réussir la transition énergétique et contenir le réchauffement climatique d'ici à 2100. La promotion des énergies renouvelables est donc plus que jamais nécessaire pour mettre en application les engagements internationaux. Parmi les principales ressources à exploiter : l'énergie solaire. Gratuite et accessible partout dans le monde, elle est captée grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques.

Quand l'esthétisme se met au service de l'écologie

Les toitures équipées de panneaux photovoltaïques sont souvent considérées comme « laides ». Elon Musk, PDG de Tesla, en partenariat avec la startup SolarCity, a donc proposé un nouveau genre de toiture photovoltaïque. Au lieu d'installer des panneaux solaires sur le toit, la nouvelle maison écologique imaginée par Tesla serait équipée d'une toiture composée de tuiles photovoltaïques. Imitant l'ardoise ou la tuile, ces tuiles en verre seront utilisées dès la conception de la maison. Esthétiques et faisant partie intégrante de la toiture, elles pourraient ainsi séduire une nouvelle clientèle qui souhaite agir pour l'environnement et produire sa propre électricité sans que cela ne se fasse au détriment de l'esthétisme de leur logement.

Élargir l'offre photovoltaïque

L'annonce de Tesla paraît révolutionnaire mais elle ne vient que s'ajouter à la solution d'autres marques qui ont déjà proposé des solutions de tuiles photovoltaïques. Par exemple, l'entreprise italienne Dyaqua commercialise des tuiles en terre cuite, intégrant la technologie photovoltaïque. Cette solution est plébiscitée notamment pour la rénovation des toitures des monuments historiques.

Toutefois, pour le moment, les panneaux solaires ajoutés sur les toitures ont encore de beaux jours devant eux. Pouvant être intégrés après la construction d'une maison, les panneaux photovoltaïques traditionnels restent des solutions plus pratiques et faciles à installer. L'autre avantage est leur prix. En effet, même si les tuiles solaires de Tesla sont annoncées à un tarif inférieur aux solutions déjà existantes (sans donner plus de précision), les panneaux photovoltaïques restent pour le moment la technologie la plus accessible pour produire de l'électricité grâce à l'énergie solaire. Avec ses tuiles solaires, Tesla espère capter 5 % du marché photovoltaïque.