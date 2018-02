Sénégal: En visite chez la famille Barro de Mbour - Cheikh Kanté sollicite des prières pour le chef de l'Etat

Dans le cadre de ses visites aux foyers religieux du Sénégal, Cheikh Kanté était l'hôte de la famille de Thierno Mansour Barro de Mbour hier. Un séjour mis à profit par le ministre en charge du Suivi du Pse pour expliquer les enjeux du Plan Sénégal émergent dont il a la charge du Suivi et de solliciter des prières pour un deuxième mandat du chef de l'Etat Macky Sall.

Le Plan Sénégal émergent est un programme qui doit permettre au pays de recouvrer sa souveraineté, a indiqué, ce jeudi, à Mbour, Cheikh Kanté. Le ministre en charge du suivi de ce programme qui était l'hôte de la famille de Thierno Mansour Barro, a estimé que c'est par le Pse que le Sénégal compte sortir de la pauvreté. A l'en croire, le Pse défini comme cadre de référence des politiques publiques, donne une grande importance au capital humain en son Axe 2 et privilégie le savoir-faire, le savoir-être, l'expérience et la culture. Cette dernière englobe la religion qui, selon ses propos, joue un rôle primordial dans la vie sociale et régule les comportements.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des tournées que l'ancien directeur général du Port autonome de Dakar effectue dans les foyers religieux. Ainsi, après des cités comme Ndiassane, Thiénaba ou encore Touba, c'était la famille de Thierno Mansour Barro qui a accueilli Cheikh Kanté qui était accompagné par le président du Conseil départemental Saliou Samb et le maire de Mbour, El Hadj Fallou Sylla. Chez le marabout, l'hôte du jour s'est d'abord recueilli devant le mausolée de Feu Thierno Mansour Barro avant d'être reçu par son Khalife, Thierno Cheikh Ahmed Tidiane Barro avec qui il a eu un long entretien. Une entrevue qui a porté principalement sur les questions d'actualité mais également pour recueillir des prières pour la réussite du Pse.

« Je suis venu recueillir vos prières et votre accompagnement dans mes nouvelles charges comme je l'avais fait lorsque le président m'a confié la direction du port », a indiqué M. Kanté, qui a profité de l'occasion pour solliciter également des prières pour le président de la République qui à ses yeux, mérite d'être soutenu pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Les réalisations de ce dernier sont indéniables, selon lui et le nier est faire preuve d'aigreur, d'après l'hôte du jour. Qui estime que la seule préoccupation du président Macky Sall est le développement du Sénégal. Les réalisations du chef de l'Etat dans la modernisation des cités religieuses mais également ses actions en faveur des écoles coraniques ont été vantées par le ministre qui a sollicité des prières pour une réélection du président pour un second mandat afin qu'il réalise ses projets. Une préoccupation pour laquelle il a reçu des assurances de ses hôtes.

Et parlant au nom du Khalife, Thierno Siradio Barro a laissé entendre que le Bon Dieu a déjà décidé de ce qui arrivera et c'est ce qui arrivera après qui doit faire l'objet d'interrogation, mais non son deuxième mandat. « Les gens peuvent parler, mais ce qui est fait est fait », a assuré le frère cadet du Khalife qui a loué les actions du président de la République envers les foyers religieux du Sénégal et les actions en faveur des démunis comme les bourses familiales et la couverture maladie universelle.