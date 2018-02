Sénégal: Des véhicules et divers matériels aux services régionaux de l'Action sociale

Dakar — Les Services régionaux de l'Action sociale de Matam, Kaffrine, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Ziguinchor, Tambacounda ont reçu, vendredi, chacun un véhicule de type 4X4 et divers autres matériels d'aides techniques à des personnes en situation d'handicap, a constaté l'APS.

En sus des véhicules, les chefs de ses services régionaux ont été pourvus en fauteuils roulants, cannes blanches et anglaises, mais aussi en béquilles.

Il s'agit à travers ce "renforcement des moyens d'intervention technique de mettre en place une administration de proximité afin de mieux prendre en compte les aspirations et attentes des groupes vulnérables et populations défavorisées dans leur globalité", a dit le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr lors de la cérémonie.

Ces moyens seront davantage renforcés dans le cadre du budget 2018 et étendus à l'ensemble des régions avec une augmentation conséquente des crédits de fonctionnement des services de l'Action sociale, a promis M. Sarr.

"La motivation des agents de l'Action sociale sera également prise en charge en vue d'accroître leur efficacité et leur performance pour un service public de qualité" a dit le ministre qui a appelé au "culte du travail bien fait" et à un "entretien minutieux et une maintenance ardue" des véhicules.

"Nous avons toujours plaidé pour que les services régionaux de l'Action sociale soient dotés de moyens conséquents pour leur permettre de pouvoir atteindre toutes les cibles où qu'elles se trouvent" a, pour sa part, relevé le président de la Fédération nationale des associations de personnes handicapées, Yatma Fall.

M. Fall a regretté le fait que "beaucoup de personnes en situation de handicap vivant dans certaines régions reculées n'ont même pas de pièce d'état civil".

"Avec ces moyens logistiques les services régionaux de l'Action n'auront plus de prétexte pour ne pas aller vers les personnes en situation de handicap qui en ont le plus besoin", a-t-il souligné.

Outre les véhicules, 6070 cartes d'égalité des chances destinées aux bénéficiaires des régions ont été remises aux chefs des services de l'Action sociale. Au total, 50 006 cartes sont distribuées à ce jour.