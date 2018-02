Sénégal: Issa Diop-Abdoulaye Konko, mêmes racines

"Pour certains, c'est une excuse facile mais j'aime mes parents et je préfère leur épargner les réactions des supporters déçus. Si j'avais choisi le Sénégal, les fans du Maroc auraient critiqué mon choix, et si j'avais choisi le Maroc, ce sont les supporters sénégalais qui l'auraient fait. Dans les deux cas, c'est une situation perdante", avait-il dit.

"J'ai respectueusement décliné les convocations du Maroc et du Sénégal car je ne voulais faire mal à l'un de mes parents en privilégiant un pays plutôt que l'autre. C'est une décision difficile car on ne veut pas créer de tension dans la famille. C'est pour cela que j'ai décidé de rester neutre", avait-il expliqué.

Au fait de l'actualité du football international, le responsable de la FSF a évoqué la jeunesse des défenseurs axiaux qui pourront compromettre à court terme l'éclosion internationale du Toulousain alors que Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), arrivé en moins de deux ans, a fini d'étrenner ses galons d'international et d'intéresser les plus grandes écuries européennes.

Né en France d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, Issa Diop qui évolue avec les Bleuets, fait partie des joueurs à fort potentiel pouvant intéresser les plus grandes sélections.

