Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Don d'ouvrages et du matériel informatique à la grande bibliothèque

Un lot de mille cinq cent onze livres, quatre ordinateurs, quatre disques durs et quatre cartes graphiques a été réceptionné par le recteur Jean-Rosaire Ibara, le 9 février à Brazzaville, de la part de l'Agence de la coopération internationale de la Corée du Sud (KOICA).

Le don de KOICA a été transmis par l'ambassadeur de Corée du Sud au Congo, avec résidence à Kinshasa, Kwon-Ki Chang. Accomplissant ce geste, il a signifié qu'il n'y a pas développement sans enseignement, aussi a-t-il espéré que ce don servira à offrir aux étudiants un excellent moyen d'acquérir des connaissances. « Je crois que cette collaboration entre la République de Corée et la République du Congo sera plus renforcée que jamais », a-t-il conclu.

Réceptionnant le matériel au nom du ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, le secrétaire général adjoint, chef de département Europe, Asie et Océanie, Albert Nkoua, a remercié le gouvernement coréen à travers la KOICA. « Il s'agit pour nous d'une preuve supplémentaire des relations qui existent entre la République du Congo et la République de Corée », a-t-il déclaré, avant de le transmettre, à son tour, au recteur de l'université Marien-Ngouabi, Jean-Rosaire Ibara.

A signaler que l'acte de remise de ce don a été signé, pour la partie congolaise, par le vice-recteur de l'université Marien-Ngouabi, chargé de la recherche et de la coopération, le Pr Paul Louzolo Kimbembe, et pour la partie coréenne, par Sae Chul OH, directeur pays de la KOICA.