Congo-Brazzaville: Musique - Les Bantous de la capitale redonnent le souffle

Que de bons vieux souvenirs ! Comme au mois de janvier, les illustres Bantous de la capitale investissent la Cafet' de l'Institut français du Congo pour deux après-midis de détente. Le rendez-vous est pris pour les dimanches 11 et 25 février.

La Cafet' accueille en résidence deux dimanches par mois les légendaires Bantous de la Capitale. La première a eu lieu le 28 janvier devant quatre-vingts personnes. Le groupe a revisité son répertoire en transformant le temps d'un après-midi à la Cafèt' en un bar de la Havane. Dans le même élan, ils joueront les 11 et 25 février.

Les auteurs de "Makambo mibale", "Rosalie Diop", "Greatest Hits", "Grands succès"... , n'ont pas encore dit leur dernier mot. Une musique qui, encore de nos jours, inspire, ravive les souvenirs et enflamme les scènes.

C'est précisément le 15 août 1959 que se créent les Bantous de la capitale qui ne tarderont pas à devenir l'emblème de cette époque cruciale de l'histoire du pays et les pionniers de la rumba congolaise. Après maintes séparations et re-formations, le groupe compte encore aujourd'hui dans ses rangs deux des membres fondateurs. Le duo de doyens que constituent Célestin Nkouka et Edo Nganga est désormais renforcé par la présence de jeunes et moins jeunes artistes. Plus qu'un groupe, les Bantous de la capitale représentent également une véritable institution et une authentique tranche du patrimoine historique de la musique africaine, en général, et congolaise, en particulier.