Congo-Brazzaville: Le sucre - Un piège à éviter pour être en bonne santé

Accusé d'être à l'origine de nombreuses pathologies, le sucre, considéré comme « drogue et poison » par certains spécialistes, devrait être détrôné de sa place d'honneur dans nos produits de consommation journalière, parce qu'il est l'ennemi numéro 1 de notre vie. Diabète, maladies cardiovasculaires, maladie de soda, etc., sont provoqués par ce produit. Et la liste de ses effets néfastes pour la santé ne cesse de s'allonger.

D'après le Dr Robert Lustig, endocrinologue et pédiatre américain, le sucre - surtout celui des cannes à sucre -, ne fait pas seulement grossir, mais il a un impact désastreux sur la santé. Fort malheureusement, malgré les ravages qu'il cause parmi les hommes, leur propension pour le consommer va toujours grandissante. Sa consommation a notamment explosé en quelques décennies.

Si dans les pays occidentaux, la consommation du sucre avoisine trente kilos en moyenne par personne et par an, en Afrique, celle-ci se rapproche déjà de cette limite, surtout parmi les jeunes. Alors qu'il ne devrait pas dépasser la barre de 5%, le sucre représente depuis quelques années près du quart des apports énergétiques de l'homme puisque la moitié des ratios qu'il consomme est ingérée à son insu. Il s'agit des aliments industriels tels les boissons gazeuses (sodas), les déserts, les sauces salades, le jambon, le pain, les chips, etc...

Le sucre aussi toxique que le tabac

Le Dr Robert Lustig voit dans ces aliments un danger permanent pour les consommateurs. « Les fabricants en ajoutent en masse dans la mesure où le sucre est un ingrédient peu cher qui masque les imperfections des aliments et les rend plus appétissants », explique-t-il. L'omniprésence du sucre dans nos produits de consommation les plus courants est également relevée par Damon Gameau, dans son documentaire "Sugarland" sorti en salle le 24 janvier. Citons aussi l'ouvrage "Raclette et Brocoli : le guide pratique pour en finir avec les régimes et la culpabilité", paru aux éditions First, qui fait le même constat. « Si nos ancêtres consommaient environ 2 kg de sucre par personne et par an, il y a deux cents- trois cents ans, aujourd'hui, un Occidental moyen consomme 46 kg de sucre par an », lit-on dans ce livre.

De fait, les chercheurs s'accordent pour dire que le sucre est aussi toxique que le tabac ou l'alcool. « C'est le principal responsable de l'épidémie de diabète de type 2 et de l'obésité », affirme le Dr Robert Lustig. « Il n'y a pas de corrélation entre le nombre de calories ingérées et le diabète, mais entre le nombre de calories issues du sucre et des aliments sucrés », nuance-t-il. Pour lui, cent calories supplémentaires avalées sous forme de sucre élèvent la prévalence du diabète.

Constitué pour moitié de glucose et moitié du fructose, le sucre est également la cause de maladies métaboliques chroniques. « Au niveau du foie, le fructose induit les mêmes maladies que l'alcool. Il est métabolisé sous forme de graisse et active une enzyme qui induit une inflammation hépatique », signale le Dr Robert Lustig. Il en résulte que le foie engraisse et est susceptible de développer une fibrose, voire une cirrhose qui peut évoluer en cancer. C'est la maladie du soda. Pour sa part, le Dr David Perlmutter, neurologue, auteur de "Ces glucides qui menacent notre cerveau" (édition Marabout) estime que « l'excès de sucre est un des principaux poisons de l'encéphale ».

L'impact du sucre dangereux sur la santé

Cela revient à dire que la mode du « No sugar » n'est pas une lubie sans fondement comme certains pourraient le croire. L'overdose de ce produit est effectivement néfaste pour la santé comme en témoigne une étude canadienne publiée en août 2017 dans la revue "The Lancet". Celle-ci prouve que les grands consommateurs de glucides ont un risque de mort prématuré accru de 28%. Manger gras est certes l'ennemi à abattre dans la guerre contre l'obésité, mais il faut signaler que selon des chercheurs, l'impact du sucre est plus dangereux sur la santé que le gras. « Il est donc urgent de revenir à une alimentation qualitative, c'est-à-dire avec peu de produits industriels transformés et davantage d'aliments naturels », prône Robert Lustig.

Pour parvenir à diminuer efficacement la consommation de sucre, les chercheurs conseillent de privilégier les boissons comme l'eau, le café, le lait ou les boissons végétales enrichies au lieu des boissons sucrées ou jus. Au dessert, il est mieux de consommer des fruits frais, des compotes, du yaourt, etc.