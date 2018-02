Congo-Brazzaville: Couleurs de chez nous - Itinéraires

Titulaire, il y a deux ans, d'un master 1 et 2 en physico-chimie des matériaux, Lyndho Princilia Billy Nsoungui… Plus »

Comment faire pour rejoindre le quartier Makazou quand on se trouve à la cité de l'OMS ? Tout Brazzavillois a déjà été confronté à ce type de situation qui traduit bien, et mal, l'organisation de notre ville. Ici, comme dans d'autres villes du Congo, pas besoin de GPS pour s'orienter car, souvent, certaines rues peuvent se révéler comme de véritables impasses, quand elles ne sont pas des nasses, qui vous obligent à faire le détour.

Comme lui, les habitants de Jacques-Opangault, un quartier de la partie nord de Brazzaville, savent ne plus compter sur le circuit officiel moins encore sur les bus autorisés. L'enclavement, ajouté à d'autres facteurs, leur a fait développer des automatismes propres à leur circonscription. Même argument pour les habitants des collines qui surplombent l'académie militaire et ceux du quartier « Télé » en hauteur de Mfilou.

Patrick, la cinquantaine chevillée au corps, est un résident de Ouenzé, le cinquième arrondissement de la ville. Il y a ses habitudes et ses fréquentations. Ce jour-là, il est invité à Kinsoundi. Habitué des taxis, il doit cependant négocier les bus de transport en commun au nom de la crise qui lui impose une restriction dans sa manière de vivre. Toute honte bue, il s'infiltre dans un taxi déjà cabossé et dans une promiscuité qui l'étouffe. De Mazala, il doit se rendre à Kinsoundi en passant par la frontière et Diata. C'est là qu'il se perd et qu'il cherche comment rejoindre sa destination finale. Bref, il y arrive au terme d'une gymnastique financière. Une amère expérience assortie de leçons au nombre desquelles sa non-maîtrise de la géographie de sa ville et la découverte d'un circuit mal organisé, soumis aux caprices des exploitants privés.

