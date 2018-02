Algérie: Fin de la grève - Riyad Mahrez est de retour à l'entraînement

Riyad Mahrez a mis un terme à sa grève en faisant son retour à l'entraînement de son club avant le déplacement de Leicester à Manchester City.

Après dix jours d'absence non autorisée à l'entraînement, à la suite de son transfert avorté vers Manchester City, l'Algérien a participé normalement à la session matinale de Leicester ce vendredi. Un retour obtenu par Leicester après avoir frappé au portefeuille du joueur ? Selon Sky Sports, le milieu de terrain a écopé d'une amende de 272.000 euros pour ses absences répétées.

L'attaquant algérien avait le sourire aux lèvres et la blague facile d'après les journalistes présents sur place. Si Claude Puel a expliqué jeudi que Riyad Mahrez ne jouerait pas contre les Citizens, samedi, les médias locaux estiment qu'il pourrait quand même prendre part à ce duel face à l'équipe qui voulait l'acheter lors du mercato d'hiver.

Sous contrat avec les Foxes jusqu'en 2020, le Fennec ne venait plus à l'entraînement depuis deux semaines pour protester contre son transfert avorté vers Manchester City durant le mercato hivernal. Leicester avait refusé une offre de 65 millions d'euros, plus un joueur en échange.