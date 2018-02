Afrique du Nord: Création d'un réseau des villes Maghrébines

La salle de conférence de la communauté urbaine de Nouakchott (CUN) a abrité mercredi une réunion des présidents et des maires des capitales et des villes du Maghreb réunie en marge du Colloque International Maghrébin sur le Marketing Régional qui s'est tenu à Nouakchott du 5 au 7 février.

Au cours de cette réunion, il a été convenu d'établir un réseau de villes maghrébines eu égard à la nécessité de s'unir, de travailler ensemble, d'intensifier la coopération dans tous les domaines entre toutes les villes du Maghreb et d'ouvrir la porte d'adhésion au reste des villes maghrébines.

A cet effet, un Comité de Supervision présidé par la Présidente de la CUN, Mme Maty Mint Hamady, et comprend les maires des capitales maghrébines a été formé.

Les participants ont publié une déclaration à l'occasion de la création de ce réseau dont voici l'intégralité :

« Les présidents et maires des capitales et des villes du Maghreb, réunis en marge du Colloque International Maghrébin sur le Marketing Régional organisé à Nouakchott du 5 au 7 février 2018, conscients de l'importance de l'unité et de l'action commune, déclarent l'établissement du « Réseau des villes Maghrébines » pour la promotion des villes du Maghreb en élargissant les horizons de coopération, en unifiant les efforts et en renforçant la coordination entre tous ses membres afin d'atteindre le développement urbain souhaité à tous les niveaux économique, social, environnemental, culturel et sécuritaire.

Et au moment où ils annoncent la création de ce réseau, qui œuvrera pour la promotion de l'espace urbain et l'amélioration des conditions de vie, ils appellent toutes les autres villes à se joindre à cette initiative et à s'y engager pour travailler ensemble pour réaliser les espoirs, relever les défis et gagner les paris ».