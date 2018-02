Angola: Le pays et le Brésil dynamisent la coopération

Luanda — La République d'Angola et la République Fédérative du Brésil, alliées historiques et membres de la Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) travaillent pour donner une nouvelle dynamique aux relations qui les unissent et pour accroitre la coopération bilatérale.

C'est ce qu'a fait savoir vendredi à Luanda le ministre angolais des Relations Extérieures, Manuel Augusto, à l'ouverture des conversations officielles entre les délégations gouvernementales des deux pays, à l'occasion de la visite en Angola du ministre brésilien des Affaires Etrangères, Aloysio Nunes.

Le chef de la diplomatie angolaise a réaffirmé l'engagement de continuer à fortifier et à perfectionner les liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et les deux peuples.

Passant en revue l'état de la coopération bilatérale, Manuel Augusto a dit que les relations entre l'Angola et le Brésil étaient spéciales, pleines de réalisations, et avaient un avenir heureux.

Selon lui, en dépit de difficultés que les deux pays vivent dans le domaine économique, les deux gouvernements devraient trouver des solutions viables pour les surmonter.

Par ailleurs, les deux ministres ont signé vendredi à Luanda deux nouveaux instruments juridiques. Le premier, un Protocole d'Entente entre l'Institut des Relations Internationales (ISRI) et l'Institut Rio Branco, dans le secteur de formation du personnel.

De même, les deux camps ont également signé un Mémorandum d'Entente entre l'Institut Supérieur de Relations Internationales ISRI) et la Fondation brésilienne Alexandre de Gusmão.

Les relations entre Luanda et Brasilia remontent au 12 Novembre 1975, soit un jour après la proclamation (le 11 Novembre 1975) de l'indépendance nationale de l'Angola vis-à-vis du Portugal.