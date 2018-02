Angola: L'activité minière épaule la diversification de l'économie

Luanda — Les investissements en ressources minérales, tels que diamants, roches ornementales, fer, or, phosphate, pétrole et d'autres minéraux, devront servir de moyens d'épauler la diversification de l'économie nationale, a estimé vendredi à Luanda le ministre angolais des Ressources Minérales et du Pétrole, Diamantino Azevedo.

Bien que la valeur des minéraux soit en dessous des prix établis, il y a toujours moyens de diversifier l'économie, à travers des investissements liés aux minéraux, a ajouté le ministre au cours d'une réunion avec les opérateurs du secteur, dans le cadre du Programme d'Appui à la Production, Promotion des Exportations et Substitution des Importations (PRODESI).

D'après le ministre, l'Angola a des particularités en ce qui concerne les minéraux, car outre le pétrole, elle a le diamant, le cuivre, l'or, l'argile, le fer et d'autres minéraux, d'où la nécessité pour les hommes d'affaire d'approfondir l'étude du marché, en vue d'en connaître la valeur, et trouver des moyens de faciliter l'expansion et l'investissement dans ce secteur. Le ministre a plaidé pour l'augmentation d'investissement dans la formation du capital humain lié au secteur minéral, car de cette façon l'on aura plus de connaissance sur les composantes inhérentes aux ressources, accélérant ainsi la diversification de l'économie.

Diamantino Azevedo a estimé nécessaire que les hommes d'affaires puissent continuer à créer leur ligne d'investissement, concernant les produits à importer et à exporter, en vue de contribuer à la stabilité et à l'élévation de l'économie du pays. La réunion visait à recueillir des opinions sur l'investissement entre le Ministère des Ressources Minérales et la classe entrepreneuriale du secteur, de façon à trouver des solutions aux problèmes du secteur.