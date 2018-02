Ile Maurice: Attentat à la pudeur - Sursis pour un quinquagénaire condamné à six mois de prison

C'est alors qu'ils ont décidé de rebrousser chemin. Mais comme la victime ne pouvait pas courir aussi vite que son petit frère et son cousin, Hemraz Jugdev l'a rattrapée, l'a prise par le bras, a soulevé son uniforme avant de commettre des attouchements sur elle. Paniquée, elle a couru raconter les faits à sa mère et sa grand-mère. L'affaire avait été rapportée à la police le même jour.

Les faits remontent au 24 mars 2014, vers 16 heures. La victime jouait avec son petit frère et son cousin après la sortie de l'école. À un moment donné, Hemraz Jugdev, qui était âgé de 50 ans à l'époque, leur a dit de venir voir des poussins qui venaient soi-disant de naître dans une structure en tôle chez lui. Insoucieux et curieux, les enfants s'y sont précipités. Or, ils ont été déçus en constatant que le quinquagénaire leur avait menti.

