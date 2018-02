Ile Maurice: Faux permis de conduire - La police démantèle un réseau opérant dans le Nord

Sooben Marday Chelemben, un jardinier âgé de 41 ans, et Kovilen Chelemben, un laboureur de 19 ans, sont appréhendés. Des faux permis de conduire sont saisis à leurs domiciles. Le même jour, Payendee Curpen, un habitant de L'Amaury âgé de 55 ans, ainsi que Govinden Runghen, un laboureur de 53 ans, et Sanjay Rampertab, un entrepreneur de 39 ans, tous deux domiciliés à Poudre-d'Or-Hamlet, sont arrêtés.

Jeudi 8 février. Mis en présence de certaines informations, les hommes du surintendant de police Shyam Bansoodep et son adjoint, l'assistant surintendant de police Kailash Dussoye, montent une première opération dans la matinée. Ils effectuent une descente dans le complexe de la NHDC de Mapou, avec le concours des officiers de la Divisional Crime Intelligence Unit et ceux de l'Anti-Robbery Squad de la Special Supporting Unit.

