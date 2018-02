Afrique: CAF Ligue des Champions - AS Vita Club - Objectif, la phase de poules

L'AS Vita Club attend de pied ferme Be Forward Wanderers FC du Malawi, dimanche au stade des Martyrs, à l'occasion de la première manche des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Le club kinois est déterminé à rejoindre la phase des poules de la compétition. Raison pour laquelle, Florent Ibenge, l'entraineur de l'AS Vita Club, appelle ses poulains à prendre au sérieux le club malawite de Be Forward.

« Pour l'instant, on veut entrer dans la phase de poules. Ça c'est notre objectif, a affirmé le technicien auprès de Radio Okapi. On ne connait pas l'adversaire, on se met en difficulté. Donc, on va essayer de regarder sereinement comment on va faire pour pouvoir prendre des renseignements sur cette équipe et la jouer comme il le faut pour passer le second tour. Il faut prendre l'adversaire avec beaucoup de sérieux parce qu'on ne sait pas du tout sur quel pied s'attendre. »

Pour y arriver, il faudra à tout prix gagner cette équipe Malawite. « Il ne nous faut pas prendre ce match à la légère», a-t-il martelé.

Pour prendre une option avec le match retour, Florent Ibenge appelle les fanatiques de VClub à appuyer l'équipe jusqu'au bout. « De bons résultats ne s'obtiennent qu'avec l'appui du public. Les vclubiens devront donc ce dimanche être derrière leur équipe. Ils doivent venir remplir le stade et non rester à la cité devant leurs petits écrans. Aussi être au stade exige à encourager le 11 sur terrain. Nous aimerons que le public qui attend de nous la victoire chante deux voire trois heures sans relâche le dimanche. »

Il restera ensuite encore un tour à passer avant la phase de groupes de la CAF Ligue des Champions.