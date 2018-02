Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Le maire promet une maison de la presse aux journalistes résidents

Le maire de la commune de Grand-Bassam, Georges Philippe Ezaley, a convié le 8 février 2018, dans un restaurant de la ville historique, les journalistes résidents de sa cité à un cocktail de presse en vue d'échanger avec eux et leur présenter ses vœux.

Profitant de cette rencontre, le maire s'est engagé à tout mettre en œuvrer pour mettre à la disposition des journalistes une maison de la presse. A cette occasion, le premier magistrat de la cité balnéaire s'est enquis des conditions de travail et des relations qui existent entre les services de son institution qu'il dirige et les journalistes résidant dans sa commune.

« Je souhaitais d'abord faire la connaissance des journalistes résidant à Grand-Bassam afin de mettre des noms sur les visages et des organes. Ensuite, je voudrais m'enquérir de vos conditions de travail et vos relations avec les services de la mairie. Et enfin vous présenter mes vœux », a confié Philippe Ezaley.

C'est dans la convivialité que les représentants des organes de presse ont égrené le chapelet de leurs doléances au nombre desquelles « l'obtention d'une maison de la presse ; la formation des journalistes sur les énormes potentialités de la commune, patrimoine de l'Unesco ; la mise à disposition du calendrier du maire en vue d'une grande efficacité dans la couverture ».

Georges Philippe Ezaley, reconnaissant pour le travail des journalistes et leur important rôle dans le rayonnement de sa commune, a dit prendre note. « Je suis à votre écoute. Je me réjouis de nos excellentes relations et du bon retour que j'ai auprès de mes collègues. 2018 est un nouveau départ. Nous allons améliorer ce qui n'a pas été en 2017 », a-t-il indiqué.